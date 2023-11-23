Son güncel haberlere göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçirilen çalışma, yaklaşık 1.6 milyon çiftçinin 5 bin liralık ikramiye fırsatından yararlanması için tebliğ ve ödeme formülünü gündeme getirdi. AK Parti yetkilileri, tebliğ yönteminin daha pratik ve hızlı olduğunu belirtirsen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın "çalışan emekli ve çalışmayan emekli" tanımı yaparak detaylı bilgilendirmelerde bulunacağı ifade ediliyor. Bu plana göre ÇKS'ye kayıtlı olmayan emekliler çiftçi ikramiyesinden faydalanacak. Şu anki yasal düzenlemelerde çalışan-çalışmayan emekli tanımının olmaması dikkat çekiyor.

Yasa Gerekli!

Yasal bir düzenleme gerekliliği doğrultusunda AK Parti'de en düşük emekli maaşının yılbaşında artırılmasına yönelik hazırlıklar başlamış durumda. En düşük emekli maaşının yükseltilmesi için yasa değişikliği yapılabiliyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vergi kaydını sildirmiş olan çalışan emeklilerin yanı sıra mesleğini icra etmeyen, ancak oda kaydını sildirmemiş esnaf ve sanatkarların da bu ikramiyeden yararlanması gerektiğini dile getirdi.