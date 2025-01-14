Olay, geçtiğimiz gün gece saatlerinde Hadımköy Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, bir araçta bulunan 4 kişi alkollü şekilde araç kullanmaya devam etti. Devriye atan polis ekipleri şahıslardan şüphelenerek durdurmak istedi. Şahıslar polis ekiplerine zorluk çıkarttı. Olay yerinde gözaltına alınan 4 kişi ile polis ekiplerinin imtihanı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde şahısların polislere zorluk çıkarttığı görülürken, yüksek miktarda alkollü çıkan 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: iha