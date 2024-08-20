Hangi Ülkenin: İngiltere

Kuruluş Yılı: 1886

Kuruluş Yeri: Londra/İslington/Holloway

Tam İsmi: Arsenal Football Club

Takma İsimleri: The Gunners (Topçular), The Red Army (Kızıl Ordu)

Yer Aldığı Lig: Premier League

Başkan: Chips Keswick

Teknik Direktör: Arséne Wenger

Stadyum: Emirates Stadyumu, Londra

Stadyum Kapasitesi: 60.361

Takım Renkleri: Kırmızı – Beyaz

Resmi Sitesi: www.arsenal.com

Arsenal Hakkında Bilgi

Arsenal Futbol Kulübü, 1886 yılında kurulmuş bir futbol takımıdır. Kuruluş yeri Londra’nın kuzeyinde bulunan İslington ilçesinin Holloway semtidir. Arsenal, profesyonel bir futbol kulübüdür. Bu takım, Premier League’te yer almaktadır. Arsenal Futbol Kulübü’nün başkanı Chips Keswick, teknik direktörü ise Arséne Wenger’dir. Arsenal takımının Londra’da yaklaşık altmış bin üç yüz kişi kapasiteli, Emirates isminde stadyumu bulunmaktadır. Kurulduğu yıldan bu yana takım rengi geleneksel kırmızı – beyaz olarak kalmış, fakat kulübün yeri son olarak 2006 yılında Holloway semtinde yer alan Emirates Stadyumuna taşınmadan önce iki kez daha değişikliğe uğramıştır. Arsenal takımının resmi internet sitesine www.arsenal.com adresinden ulaşmanız mümkündür.

İngiliz takımı, İngiltere’nin en başarılı kulüplerindendir. Enbüyük rakibi ise kuruluş yeri bakımından ikisi de Londra olan Tottenham Hotspur takımıdır. Bu ikili arasında oynanan maçlara ”Kuzey Londra Derbisi” denilmektedir. Arsenal Futboll Kulübü, toplamda 12 FA Cup şampiyonluğu ve 13 ingiltere şampiyonluğu kazanmıştır. Ayrıca bu takım yer aldığı ülkede ”namağlup şampiyon” ve ”en uzun süre lider kalan takım” unvanlarını kazanmıştır.

Arsenal Hangi Ülkenin

Cevap: Arsenal, İngiltere ülkesinin futbol takımıdır.

Arsenal Takımının Başarıları

Ulusal

First Division (1992’den önce) ve Premier League (1992’den sonra)

Şampiyonluk (13): 1930-31, 1932-33, 1933-34, 1934-35, 1937-38, 1947-48, 1952-53, 1970-71, 1988-89, 1990-91, 1997-98, 2001-02, 2003-04

Second Division

İkincilik (1): 1903-04

FA Cup

Şampiyonluk (13): 1929-30, 1935-36, 1949-50, 1970-71, 1978-79, 1992-93, 1997-98, 2001-02, 2002-03,

2004-05, 2013-14, 2014-15, 2016-17

Finalist (7): 1926-27, 1931-32, 1951-52, 1971-72, 1977-78, 1979-80, 2000-01

EFL Cup

Şampiyonluk (2): 1986-87, 1992-93

Finalist (4): 1967-68, 1968-69, 1987-88, 2006-07

FA Community Shield

Şampiyonluk (12): 1930, 1931, 1933, 1934, 1938, 1948, 1953, 1991 (ortak), 1998, 1999, 2002, 2004, 2014

Finalist (7): 1935, 1936, 1979, 1989, 1993, 2003, 2005

Uluslararası

UEFA Şampiyonlar Ligi

Finalist (1): 2005-06

UEFA Kupa Galipleri Kupası

Şampiyonluk (1): 1993-94

Finalist (2): 1979-80, 1994-95

Fuar Şehirleri Kupası

Şampiyonluk (1): 1969-70

UEFA Avrupa Ligi

Finalist (1): 1999-2000

UEFA Süper Kupası

Finalist (1): 1994

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