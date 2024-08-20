Hangi Ülkenin: İngiltere
Kuruluş Yılı: 1886
Kuruluş Yeri: Londra/İslington/Holloway
Tam İsmi: Arsenal Football Club
Takma İsimleri: The Gunners (Topçular), The Red Army (Kızıl Ordu)
Yer Aldığı Lig: Premier League
Başkan: Chips Keswick
Teknik Direktör: Arséne Wenger
Stadyum: Emirates Stadyumu, Londra
Stadyum Kapasitesi: 60.361
Takım Renkleri: Kırmızı – Beyaz
Resmi Sitesi: www.arsenal.com
Arsenal Hakkında Bilgi
Arsenal Futbol Kulübü, 1886 yılında kurulmuş bir futbol takımıdır. Kuruluş yeri Londra’nın kuzeyinde bulunan İslington ilçesinin Holloway semtidir. Arsenal, profesyonel bir futbol kulübüdür. Bu takım, Premier League’te yer almaktadır. Arsenal Futbol Kulübü’nün başkanı Chips Keswick, teknik direktörü ise Arséne Wenger’dir. Arsenal takımının Londra’da yaklaşık altmış bin üç yüz kişi kapasiteli, Emirates isminde stadyumu bulunmaktadır. Kurulduğu yıldan bu yana takım rengi geleneksel kırmızı – beyaz olarak kalmış, fakat kulübün yeri son olarak 2006 yılında Holloway semtinde yer alan Emirates Stadyumuna taşınmadan önce iki kez daha değişikliğe uğramıştır. Arsenal takımının resmi internet sitesine www.arsenal.com adresinden ulaşmanız mümkündür.
İngiliz takımı, İngiltere’nin en başarılı kulüplerindendir. Enbüyük rakibi ise kuruluş yeri bakımından ikisi de Londra olan Tottenham Hotspur takımıdır. Bu ikili arasında oynanan maçlara ”Kuzey Londra Derbisi” denilmektedir. Arsenal Futboll Kulübü, toplamda 12 FA Cup şampiyonluğu ve 13 ingiltere şampiyonluğu kazanmıştır. Ayrıca bu takım yer aldığı ülkede ”namağlup şampiyon” ve ”en uzun süre lider kalan takım” unvanlarını kazanmıştır.
Arsenal Hangi Ülkenin
Cevap: Arsenal, İngiltere ülkesinin futbol takımıdır.
Arsenal Takımının Başarıları
Ulusal
- First Division (1992’den önce) ve Premier League (1992’den sonra)
- Şampiyonluk (13): 1930-31, 1932-33, 1933-34, 1934-35, 1937-38, 1947-48, 1952-53, 1970-71, 1988-89, 1990-91, 1997-98, 2001-02, 2003-04
- Second Division
- İkincilik (1): 1903-04
- FA Cup
- Şampiyonluk (13): 1929-30, 1935-36, 1949-50, 1970-71, 1978-79, 1992-93, 1997-98, 2001-02, 2002-03,
- 2004-05, 2013-14, 2014-15, 2016-17
- Finalist (7): 1926-27, 1931-32, 1951-52, 1971-72, 1977-78, 1979-80, 2000-01
- EFL Cup
- Şampiyonluk (2): 1986-87, 1992-93
- Finalist (4): 1967-68, 1968-69, 1987-88, 2006-07
- FA Community Shield
- Şampiyonluk (12): 1930, 1931, 1933, 1934, 1938, 1948, 1953, 1991 (ortak), 1998, 1999, 2002, 2004, 2014
- Finalist (7): 1935, 1936, 1979, 1989, 1993, 2003, 2005
Uluslararası
- UEFA Şampiyonlar Ligi
- Finalist (1): 2005-06
- UEFA Kupa Galipleri Kupası
- Şampiyonluk (1): 1993-94
- Finalist (2): 1979-80, 1994-95
- Fuar Şehirleri Kupası
- Şampiyonluk (1): 1969-70
- UEFA Avrupa Ligi
- Finalist (1): 1999-2000
- UEFA Süper Kupası
- Finalist (1): 1994
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