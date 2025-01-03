Eski Fenerbahçe Başkanı ve DEARSAN Tersanesi'nin sahibi Aziz Yıldırım, ASELSAN ile dev bir anlaşmaya imza attı.

Türk savunma sanayiinin devlerinden ASELSAN, DEARSAN-DESAN-ÖZATA iş ortaklığı ile 210,1 milyon avroluk yeni bir anlaşmaya imza attı. Bu iş birliği, deniz platformlarına yönelik kapsamlı bir teknoloji transferini içeriyor ve Türk savunma sanayii açısından önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor. Peki, Aziz Yıldırım bu anlaşmada nasıl bir rol oynuyor?

ASELSAN, DEARSAN Tersanesi'nin üreteceği savaş gemileri için Elektronik Harp, Radar, Haberleşme, Seyrüsefer, Silah, Elektro-Optik ve Sualtı Sistemleri tedarik edecek. Anlaşmaya göre teslimatlar 2025 ile 2029 yılları arasında gerçekleştirilecek. Bu sistemler, gemilerin hem savunma hem de operasyonel kabiliyetlerini artıracak.

DEARSAN Tersanesi, Türk savunma sanayiindeki yerli gemi projeleriyle tanınıyor ve Aziz Yıldırım'ın sahip olduğu bir şirket. Yıldırım'ın iş dünyasındaki bu büyük projelerdeki etkisi, sadece spor ve futbol camiasında değil, sanayi ve savunma alanında da önemli bir figür olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

Anlaşma kapsamında DEARSAN'ın gemi üretim altyapısı ile ASELSAN'ın yüksek teknolojili savunma sistemleri bir araya gelecek. ASELSAN'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Deniz platformlarına yönelik; Elektronik Harp, Radar, Haberleşme, Seyrüsefer, Silah, Elektro-Optik ve Sualtı Sistemlerinin tedariki kapsamında toplam 210.1 milyon avroluk sözleşme imzalanmıştır. Teslimatlar 2025-2029 yılları arasında gerçekleştirilecektir."