“Gereği Yapıldı–Asfalt Zorbaları” başlığıyla yaptığı paylaşımda, olayla ilgili görüntülerin sosyal medyada yer aldığını belirten Bakan Yerlikaya, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalar sonucunda olaya karışan şüphelilerin kimliklerinin belirlendiğini açıkladı.

Şüphelilerin İ.K., B.D., A.T. ve M.A.B. olduğu tespit edilirken, söz konusu şahısların tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Olayda yaralanan bir vatandaşın ise hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında kamu düzenini bozan ve vatandaşların huzurunu tehdit eden bu tür kişilere karşı müsamaha gösterilmeyeceğini vurgulayarak, "Kamu düzenini bozarak vatandaşlarımızın huzurunu tehdit eden bu asfalt zorbalarına asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.