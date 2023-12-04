Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücret görüşmelerine çevrilmiş durumda.

Peki asgari ücrete ocak ayında yapılacak zam yüksek bir oran mı olacak?

Habere göre Ekonomist Muhammet Bayram, konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

Geçtiğimiz günlerde Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’ın bir açıklaması olmuştu. ‘Gelecek sene yılda bir defa asgari ücret zammı yapılacak’ şekilde çalışma yapıyoruz dedi. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da yurt dışı dönüşü açıklamaları oldu. Erdoğan zaten asgari ücretin yılda bir kez belirlendiğini söyledi. Normalde kanunen de asgari ücret yılda bir kere belirleniyor. Pandemiden sonra yüksek seyreden enflasyonla birlikte yılda iki kez belirlenmesi elzem oldu. Burada asgari ücret artışları ekonomiyi ücret fiyat sarmalına sokuyor. Fiyatlar arttıkça ücretler artıyor, ücretler arttıkça da fiyatlar yükseliyor. Bunun önüne geçmek ve fiyatlama davranışlarını düzeltmek adına sayın Vedat Işıkhan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın böyle bir açıklama yaptıklarını düşünüyorum.

‘ZAM ORANI ORTAYA ÇIKACAK’

Şimdi yıllık enflasyon yüzde 61 seviyesinde. 4 Aralık günü Kasım ayı enflasyon verileri açıklanacak. Rakam açıklandıktan sonra geriye açıklanmamış tek bir enflasyon verisi kalacak. Onunla beraber tüm ücretlere yapılacak olan zam oranı çıkmış olacak. Zafer Şahin Canlı Yayında Asgari Ücretin Ne Olacağını Söyledi: Bu Rakam Olmazsa Ekrana Çıkamaz

‘EK ZAM HAKKINDA’

Zaten enflasyonla mücadele ciddi bir şekilde yapılıyor. Yılda iki defa belirlenen asgari ücretin yılda bir defa belirlenmesi noktasında bir düşünce var. Şunu belirtmek isterim. Mayıs ayında enflasyonun pik yapacağı ve yıllık enflasyonun yüzde 70’lere varacağı bir ortamda asgari ücrete ek zam yapmamak vatandaşları zor duruma sokabilir. Sadece asgari ücret değil, asgari ücretin üzerinde maaş alan özel sektör çalışanları da düşünüldüğünde ben temmuzda bir zam daha yapılacağını düşünüyorum. 2025 yılı itibarıyla yılda tek zammı konuşabiliriz. Memur ve memur emeklileri, işçi ve Bağkur emeklileri burada yılda iki kez zam alıyor. Memurlar 6 ayda bir toplu sözleşmeden kaynaklı haklarını alıyor. Tüm emekliler de 6 ayda bir zam alıyor. Asgari ücretli ve diğer özel sektör çalışanlarının yılda iki kez zam almaması, memur ve emeklilerin zam aldığı ortamda hakkaniyete uygun değil. Yılda bir kez yapılmasına yönelik çalışmalar olabilir. Bu çalışmada asgari ücrete enflasyonun çok üzerinde bir artış yapılabilir. Ücretlerin alım gücünü artırıcı adımlar atılırsa, gelir vergisi tarifesinin sabitlenmesi, ücretlerin beyanname vermesinin yolunun açılmasıyla alım gücü artacaktır. Eğer bu adımlar olursa yılda tek ücret artışı yapılması vatandaşları enflasyona karşı ezdirmeyecektir diye düşünüyorum.

ZAM ORANI NE OLACAK?

En az enflasyon oranı kadar artış yapılacağını düşünüyorum. Merkez Bankası’nın enflasyonun tahmini yüzde 65’ler düzeyinde. O da son 6 ayın enflasyonunun yüzde 37-38'ler düzeyinde olacağını gösteriyor. Refah payını da katarak ben yüzde 40’a yakın zam olacağını düşünüyorum, bu da 15 bin 963 TL yapar. Asgari ücrete en fazla yüzde 50 oranında artış olacaktır o da 17 bin 103 TL yapar. Ancak ben yüzde 40’lar düzeyinde bir asgari ücret bekliyorum.

BU YIL TEK ZAM YAPILACAKSA OCAKTA ZAM DAHA YÜKSEK Mİ OLUR?