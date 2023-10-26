Edirne'de, kontrolden çıkarak tarlaya devrilen araçta yaralanan 3 askerden durumu ağır olan Uzman Çavuş Ramazan Merzifonluoğlu, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

BAKAN GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Edirne'de, kontrolden çıkarak tarlaya devrilen araçta yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Ramazan Merzifonluoğlu, için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Güler yayımladığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 26 Ekim 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.