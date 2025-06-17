Sağlık Bakanlığı, Askeri Sağlık Kurulu Raporları’nda e-Rapor süreç algoritmasını değerlendirmek üzere Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde bir toplantı düzenledi.ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanlığı yerleşkesinde, Askeri Sağlık Kurulu Raporları’nda e-Rapor süreç algoritmasının ele alındığı bir toplantı yapıldı. Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’nün organizesinde gerçekleşen toplantıya, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ve Milli Savunma Bakanlığı temsilcileri katıldı.

Toplantıda, askeri sağlık raporlarının dijital TL süreçlerinin iyileştirilmesi ve e-Rapor sisteminin etkin bir şekilde uygulanmasına yönelik algoritmalar tartışıldı.

Söz konusu bu adım, sağlık hizmetlerinde dijital dönüşümü hızlandırmayı ve rapor süreçlerini daha şeffaf ve hızlı hale getirmeyi amaçladı.