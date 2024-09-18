28 haftadır vergide adalet çağrısı yapmak üzere ortak eylemlerde bulunan Aile Sağlığı Merkezi hekimleri ve çalışanları, çağrısını yinelemek üzere Birlik ve Dayanışma Sendikası’nın organizasyonunda İstanbul’da bir araya geldi. Vergide adalet çağrısı yapan Aile Hekimleri ve ASM Çalışanları seslerini "Yılın 5 ayı Gelir Vergisi'ne çalışıyoruz' diyerek yükseltti.İSTANBUL (İGFA) - Vergide adalet için 28 haftadır hükümete sesini duyurmaya çalışan sağlık çalışanları bu hafta Birlik Dayanışma Sendikası’nın organizasyonunda İstanbul’da bir araya geldi. Eyleme İstanbul Tabip Odası, SES İstanbul Şubeleri, Türk Tabipler Birliği Aile Hekimleri Kolu yöneticileri katıldı.

Eylem sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Birlik ve Dayanışma Sendikası 1 nolu Sube Başkanı Dr. Ahmet Tabduk Mehlepçi, aile sağlığı merkezlerinde çalışan ebe ve hemşirelerin ücretli izin ve ücretli hastalık izni olmadığına işaret ederek, yoksulluk sınırının 73 bin liraya dayandığı günümüzde maaşlarının da yoksulluk sınırına bile yanaşmadığını ifade etti.

Birlik ve Dayanışma Sendikası 1 nolu Sube Başkanı Dr. Ahmet Tabduk Mehlepçi, “Neden gelirimiz sabitken vergimiz her geçen ay artıyor. Devletin gelirlerinin yüzde 53’ü ÖTV ve KDV dediğimiz dolaylı vergiden oluşuyor. Yani kazandığımız her 100 liranın 53 lirasını dolaylı vergi olarak alıyorsunuz. Devletten milyarlarca dolarlık ihale alan yandaş müteahhitlerin vergilerin silinirken, bunun üstüne biz sabit gelirli çalışanlardan yüzde 35 gelir vergisi alıyorsunuz. Yılın 5 ayı gelir vergisine çalışmaktan yorulduk. Ekonomik krizin faturasını çalışanlara kesiyorsunuz” yorumunu yaptı.

ASM’LERDE CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK

Sağlıkta şiddetin 20 yıldır çözülmeyen, hatta hükümetin göz yumduğu bir sorun yumağı haline geldiğini anlatan Birlik ve Dayanışma Sendikası 1 nolu Sube Başkanı Dr. Mehlepçi, Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) can güvenlikleri olmadığını ifade etti. Dr. Mehlepçi sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizim esas işimiz olan koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini beklerken, onlar vatandaşın gazını alacak popülist, poliklinik hasta sayısını artıracak performanslar icat ediyor. Aşı kanununu çıkarmadıkları gibi aşı karşıtlarına hiçbir müeyyide uygulanmıyor. Aşı yaptırmayanların cezasını aile hekimlerine, ebelere ve hemşirelere kesiyorlar. 21. Yy’da maaşlarımızdan bir de aşı parası kesilmesin diye sayfalarca evrak, sayfalarca kağıt peşinden koşuyoruz. Bu sağlık politikalarınızla vatandaşın gözünde bizleri değersizleştirmeye tam hız devam ediyorsunuz. Al0 184 Sabim hattı ile yüzüme gülümsemedi diyen vatandaşın şikayetini bile ciddiye alıyor ipe sapa gelmez şeylerden savunma istiyorsunuz. Bu kadar aşağılanmaya, bizde gülümseyecek hal mi bıraktınız?... “

ÇALIŞANLARIN VERGİLERİ YÜZDE 15’DE SABİTLENSİN

Ekonomik krizden dolayı her şeyin fiyatı artarken, sabit gelirli çalışanların gelirinin her geçen gün azaldığını, yoksulluk sınırının 73 bin liraya yükseldiği günümüzde ebe ve hemşirelerin maaşını yoksulluk sınırının altında olduğunu ifade eden Birlik ve Dayanışma Sendikası 1 nolu Sube Başkanı Dr. Ahmet Tabduk Mehlepçi, Ağustos ayında ENAG’a göre enflasyonun yüzde 91, TÜİK’e göre ise yüzde 52 olarak açıklandığını hatırlattı. Dr. Mehlepçi, “Ekonomik krizin sorumlusu biz değiliz. Ama bedelini biz ödüyoruz. Vergide adalet istiyoruz. Sabit ücretli çalışanların vergilerinin yüzde 15’de sabitlenmesini istiyoruz.” dedi.