Türkiye’de yassı alüminyum sektörünün önde gelen üreticilerinden Assan Alüminyum, sürdürülebilirlik yol haritası kapsamında, Karaman’da kurulu olan ve yıllık 10 MWp enerji üretim kapasitesine sahip güneş enerjisi santralini bünyesine kattı.

Kibar Holding çatısı altında faaliyet gösteren yassı alüminyum sektörünün önde gelen üreticilerinden Assan Alüminyum, son yıllarda hız verdiği sürdürülebilirlik girişimlerine bir yenisini daha ekledi. Türkiye’de 36 yıldır alüminyum sektöründe faaliyet gösteren şirket, Karaman’da 11,37 hektarlık araziye kurulu olan güneş enerjisi santralini bünyesine kattı.

Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, yıllık üretim kapasitesi 10 MWp olan santralle enerji verimliliklerini daha da artıracaklarını dile getirdi. ‘Geleceği Tüketmeden Üretiyoruz’ felsefesiyle faaliyetlerini sürdüren Assan Alüminyum’un düşük karbonlu döngüsel ekonomi temeline dayanan iş stratejileri ile hem dünyaya hem de gelecek nesillere olan sorumluluğunun bilinciyle hareket ettiğini vurgulayan Güngör, 2023 yılında dünyanın en önemli raporlama platformlarından CDP aracılığıyla, Türkiye’de alüminyum sektöründe iklim değişikliği ve çevresel performans raporlaması yapan ilk firma olduklarını da hatırlattı.

"Sürdürülebilirlik alanında sektörüne örnek oluyor"

Assan Alüminyum’un Manavgat’taki hidroelektrik yenilenebilir enerji üretim tesisinin, üretim tesislerinin yıllık elektrik enerji tüketimine yakın temiz enerji üretimi gerçekleştirerek daha yeşil bir geleceğe katkıda bulunduğunun altını çizen Güngör, “Yenilenebilir enerji üretimimizle uluslararası tanınmışlığa sahip I-REC (International Renewable Energy Certificate) belgeleri alarak Kapsam 2 emisyonlarımızın tamamını dengeliyoruz. Enerji verimliliği projelerimiz sayesinde doğalgaz ve elektrik tüketimimizi azaltıp daha verimli hale getiriyoruz” dedi.

Tüm bu faaliyetlerin sonucu olarak global ölçekte alüminyum sektörünün sürdürülebilirlik çerçevesini belirleyen inisiyatif konumundaki Aluminium Stewardship Initiative’den (ASI) hem Tuzla ve Dilovası üretim tesisleri hem de geri dönüşüm tesisinin küresel sürdürülebilirlik prensiplerine uygun faaliyet gösterdiğini tescil eden Sürdürülebilirlik Performans Standardı Sertifikası’nı aldıklarının da altını çizen Güngör, “Son dönemde gerçekleştirdiğimiz soğuk hadde hattı yatırımı ve eski hatların kapsamlı modernizasyonu sayesinde hem katma değer hem de sürdürülebilirlik açısından önemli adımlar attık. Karbon ayak izimizi azaltmaya yönelik yatırımlarımız için International Finance Corporation’dan (IFC) 90 milyon dolar tutarında ’yeşil kredi’ desteği alarak, sektörümüzde yüzde 100 iklim etiketli yeşil kredi desteği alan ilk şirket olduk" diye konuştu.

Güngör Assan Alüminyum’un, güvenilirlik, esneklik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik değerleri ışığında faaliyetleriyle ülke ekonomisine katma değer oluştururken, dünyaya ve doğaya karşı sorumluluklarını da yerine getirmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.