İSTANBUL (İGFA) - AstraZeneca Çin'deki ikinci, dünya çapındaki altıncı küresel stratejik AR-GE merkezini Pekin'de kuruyor.

Önümüzdeki beş yıl boyunca yapılacak bu yatırım, Pekin Belediyesi ve Pekin Ekonomik-Teknolojik Kalkınma Bölgesi İdari Ofisi ile stratejik bir ortaklık çerçevesinde gerçekleşecek.

AstraZeneca CEO'su Pascal Soriot yaptığı açıklamada, “2,5 milyar dolarlık bu yatırımımız, iş birlikleri ve yeteneklere erişim açısından büyük fırsatlar sunan Pekin'in dünya standartlarındaki yaşam bilimleri ekosistemine olan güvenimizi ve Çin'e olan sürekli bağlılığımızı gösteriyor. Altıncı stratejik AR-GE merkezimiz, Pekin'deki ileri düzey biyoloji ve yapay zekâ bilimleriyle iş birliği yapacak ve dünya genelinde yenilikçi ilaçları hastalara ulaştırma çabalarımızın önemli bir parçası olacak.” dedi.

Erken aşama araştırmaların ve klinik çalışmaların yapılacağı merkez, yapay zekâ teknolojisi ve veri bilimi laboratuvarı ile de desteklenecek. Yeni merkez, Pekin Uluslararası İlaç İnovasyon Parkı'nda (BioPark) yer alacak ve biyoteknoloji şirketleri, araştırma hastaneleri ile Ulusal Tıbbi Ürünler İdaresi'ne yakın bir konumda olacak.

Pekin Kanser Hastanesi ile translasyonel araştırmalar, veri bilimi ve klinik gelişim alanlarında stratejik bir ortaklık yer alıyor.

AstraZeneca, Harbour BioMed ile çoklu spesifik antikorlar keşfetmek için bir iş birliği ve lisans anlaşması, Syneron Bio ile makro-siklik peptitler (büyük ve yuvarlak şekle sahip, kısa protein parçaları) geliştirmek için de bir başka iş birliği anlaşması imzalıyor. AstraZeneca, BioKangtai ile yeni bir ortak girişim başlatarak, Çin'deki ve dünya çapındaki hastalar için solunum yolu ve diğer enfeksiyon hastalıklarına yönelik yenilikçi aşılar geliştirecek, üretecek ve ticaretini yapacak.