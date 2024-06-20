Astrolog Zuhal Taşçı, Şubat ayında meydana gelen depremleri öngörmesiyle dikkat çekmişti. Taşçı, son açıklamalarında Akrep Dolunayı ve onu takip eden tutulmaların, özellikle doğal afetlerin habercisi olabileceğini belirtti.

6 Şubat'ta 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerden sonra Türkiye’deki sarsıntılar devam etti ve halk arasında "Büyük bir deprem daha olur mu?" endişesi yaygınlaştı. Marmara Bölgesi'ndeki potansiyel büyük depreme yönelik tedirginlikler devam ederken, diğer riskli bölgeler de merak konusu oldu.

Yasemin Özçelik'in YouTube programına katılan Zuhal Taşçı, bu sorulara dair önemli açıklamalarda bulundu. Taşçı, Akrep Dolunayı ve özellikle Mart ve Nisan aylarında yaşanacak tutulmaların doğal afetlerle ilişkili olabileceğini dile getirdi. Özçelik’in, "Deprem nerelerde ve ne büyüklükte olabilir?" sorusuna yanıt veren Taşçı, 24 Nisan haftasında 6 şiddetinde bir depremin meydana gelebileceğini öngördü. Ekim ayındaki tutulmanın benzer bir astrolojik görünüme sahip olduğunu ve ortalama 6 şiddetinde bir deprem potansiyelinin bulunduğunu vurgulayan Taşçı, bu depremin özellikle Doğu Bölgesi'nde gerçekleşebileceğine işaret etti. Ayrıca, bu tür tutulmaların ekonomik ve doğal afet krizlerini tetikleyebileceğini de ekledi.

8 Mayıs haftasına dikkat çeken Taşçı, tutulma haritalarında savaş benzeri durumlar gördüğünü ve bu etkilerin Mayıs ayında ortaya çıkabileceğini belirtti. Mayıs'ın 8'inde gerçekleşecek Yeni Ay ile birlikte kontrolsüz büyümeler olabileceğini ve bunların etkilerinin o hafta içinde görüleceğini öngördü.

Daha önce Gazeteci Sercan Kahveci'nin YouTube programında konuşan Taşçı, Erzincan İliç’te yaşanan maden faciasını da astrolojik olarak öngörmüştü. Plüton ve Mars'ın kavuştuğu gün meydana gelen bu kazanın, tıpkı ikinci bir Çernobil vakası gibi, uzun vadeli ve ağır etkiler yaratabileceğini belirtti. Taşçı, bu olayın tarım ve insan sağlığı üzerinde ciddi sonuçlar doğuracağını ve kanser ile zehirlenme vakalarının artabileceğini ifade etti. Nisan ayının bilançosunun ağır olacağını da ekleyerek, acil önlemler alınması gerektiğine dikkat çekti.