Çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir yaşam için harekete geçen Ataşehir Belediyesi günümüz teknolojilerini belediyecilik faaliyetlerine entegre etmeye devam ediyor. Sloganını ‘Akıllı Belediyecilik’ olarak değiştiren ve bu alanda adımlar atan belediye yönetimi, yapay zekâyla geliştirilen Akıllı Atık Toplama Sistemi’ni ilçedeki 300’den fazla konteynerde uygulamaya başladı. Bu sistemle çöp toplama maliyetlerinin yüzde 50 azaltılması hedeflenirken, karbon salınımının da minimum seviyelere indirilmesi öngörülüyor.

Yeni dönemde yoluna ‘Akıllı Belediyecilik’ sloganıyla devam eden Ataşehir Belediyesi, yeni nesil teknolojileri faaliyet alanlarında uygulamaya alarak daha hızlı ve etkin hizmet vermeyi planlarken, maliyetlerde de büyük oranda tasarruf yapmayı hedefliyor.

Bu kapsamda çevre dostu bir yaklaşım sergileyerek, hem kaynakları daha verimli kullanmayı hem de şehirdeki yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen Akıllı Atık Toplama Sistemi ilçe genelindeki 300’den fazla çöp konteynerine entegre edildi.

Çöp toplama maliyeti yüzde 50 azaldı

Çöp konteynerlerine yerleştirilen sensörler sayesinde, hangi konteynerin dolu hangisinin boş olduğunun anlık olarak görülebildiği sistem, yapay zekayla rota optimizasyonu sağlayarak yakıt ve zamandan tasarruf edilmesine imkan tanıyor. Yapılan hesaplamalara göre çöp kamyonlarının yollarda boşa geçirdiği zamanın minimum seviyelere indirilmesiyle birlikte özellikle yakıt tarafı başta olmak üzere çöp toplama maliyetlerinde yarı yarıya bir tasarruf elde edilmiş oluyor.

Koku ve trafik kaosunu engelliyor

Çöp kamyonlarında bulunan ekranlar üzerinden çizilen rotalar doğrultusunda verimli bir şekilde toplama işlemi gerçekleştirilirken, doluluk oranlarının önceden bilinmesinden kaynaklı koku gibi çevresel olumsuz etkilerin de önüne geçiliyor. Sistem üzerinden yapay zekâyla oluşturulan doğru rotalar sayesinde trafik kaosu da engellenmiş oluyor.

yangın riskini tespit edip anlık uyarı gönderiyor

Konteyner içerisindeki ani sıcaklık değişimlerini 7/24 izleyerek, yangın riski oluştuğunda SMS üzerinden anlık uyarı da gönderen sistem, vatandaşlar için daha güvenli ve daha temiz bir çevre oluşturmaya katkıda bulunuyor.

“Bu proje, yarının çevre dostu şehri için önemli bir adım”

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, ilçede hayata geçirilen Akıllı Atık Toplama Sistemi ile ilgili olarak, “Ataşehir’i daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için teknolojiyi ve yenilikçi çözümleri belediyecilik faaliyetlerimize entegre etmeye devam ediyoruz. Bu proje, sadece çevre dostu bir yaklaşım benimsemekle kalmıyor, aynı zamanda ilçemizdeki yaşam kalitesini artırmayı ve maliyetleri önemli ölçüde düşürmeyi hedefliyor. Yapay zeka tabanlı sistemimiz sayesinde, atık yönetimini daha verimli bir hale getiriyor, aynı zamanda kaynaklarımızı daha etkili kullanıyoruz” dedi.

Sistemin sağladığı tasarruflar ve çevresel faydalar hakkında açıklamalar yapan Başkan Adıgüzel, “Çöp toplama maliyetlerinin yüzde 50 oranında azalması, büyük bir başarı. Aynı zamanda bu sistemle, trafikteki sıkışıklığı engelleyerek, çevreye zarar veren karbon salınımlarını da en düşük seviyelere indiriyoruz. Bu proje, yalnızca bugünün değil, yarının da çevre dostu şehri için önemli bir adım. Atıkları doğru şekilde izleyip yöneterek, geri dönüşüm oranlarını artırmak ve şehri daha temiz tutmak bizim için öncelikli bir hedef. Geri dönüşüm oranlarının arttığı, karbon salınımının azaldığı, kaynakların daha verimli kullanıldığı bir şehir inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz ve bu sistem, bu hedeflere ulaşmada önemli bir rol oynayacak” dedi.

Tüm atık ürünlerini takip ediyor

Çevreyi koruyup şehirlerin daha yaşanılabilir hale gelmesi için katkıda bulunan sistem, tüm evsel atık ürünlerine ek olarak plastik, alüminyum, cam, sıvı, kağıt, yağ, bahçe atığı ve kimyasal atık gibi atık ürünlerini de takip edebiliyor. Bu sayede, şehrin farklı alanlarındaki tüm atıklar etkin bir şekilde izlenip yönetilebiliyor, geri dönüşüm oranları da arttırılabiliyor.

Ataşehir Belediyesi, bu tür projelerle "Akıllı Belediyecilik" anlayışını bir adım daha ileriye taşıyarak, yenilikçi çözümleri ile şehri daha yaşanabilir kılmayı ve geleceğe daha temiz bir miras bırakmayı hedefliyor.