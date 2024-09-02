Ataşehir Belediyesi’nin hazırladığı, 4 bin 200 çocuk ve yetişkin katıldığı Yaz Spor Okulları’nın kapanış töreni büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Törende konuşan Başkan Onursal Adıgüzel, “Ataşehirli çocuklarımıza, spor dolu bir yaz sunarak, fiziksel ve mental gelişimlerine katkı sağlamak bizim için büyük bir mutluluktu" dedi.

Ataşehirlilerin yaz aylarını daha sağlıklı ve eğlenceli geçirebilmeleri için Ataşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Yaz Spor Okulları’na 3 bin çocuk ve bin 200 yetişkin katıldı. Yaz Spor Okulları kapsamında; 7 - 15 yaş grubu çocuklar için yaz tatilleri boyunca ücretsiz olarak faydalanabilecekleri futbol, basketbol, voleybol, tenis, tekvando kick boks ve zumba kids dallarında spor eğitimleri düzenlenirken, 16 yaş üstü Ataşehirliler için de zumba, pilates, yoga ve fitness eğitimleri sunuldu. Ayrıca engelli durumu bulunan özel sporcular için de dersler verildi. Yaz Spor Okulları’nın kapanış ve sertifika töreni de büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

“Bizim için büyük bir mutluluktu”

Spor dolu bir yaz geçiren çocuklara, sertifikalarını Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel verdi. Kapanış töreninde konuşan Başkan Onursal Adıgüzel, “Ataşehirli çocuklarımıza, spor dolu bir yaz sunarak, fiziksel ve mental gelişimlerine katkı sağlamak bizim için büyük bir mutluluktu. Spor okullarımıza katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, onlara başarı dolu bir gelecek diliyorum. Emeği geçen tüm eğitmenlerimize ve velilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.