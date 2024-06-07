Ataşehir Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen toplu sünnet organizasyonu için kayıtlar başladı.

Ataşehir Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen toplu sünnet organizasyonu için kayıtlar başladı. İlçede yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının, en sağlıklı ve modern şartlarda ücretsiz olarak sünnetlerinin gerçekleştirileceği organizasyonda kontenjan sayısı 300 ile sınırlı olacak.

Başvurular iki noktaya yapılabilir

5-11 yaş aralığındaki çocuklarını sünnet ettirmek isteyen Ataşehirli aileler, başvurularını Ataşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne ve Ataşehir Belediyesi Örnek Mahallesi Sosyal Market’e yapabilirler.

Başvurular için; sünnet olacak çocuğa ve anne - babasına ait kimlik kartı fotokopileri ile sünnet olacak çocuğa ait bir adet vesikalık fotoğraf gerekiyor.