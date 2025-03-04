Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Kayışdağı Caddesi üzerinde meydana geldi. Trafik ışıklarının otomobiller için yeşil yandığı esnada karşıdan karşıya geçen iki yayaya ismi ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki yaya metrelerce savruldu. Kaza anı ise başka bir aracın araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki yayanın otomobiller için yeşil ışık yandığı sırada karşıdan karşıya geçtiği, bu sırada hızla giden hafif ticari aracın onlara çarptığı görüldü. Öte yandan, kaza sonrası sokak köpeklerinin de kazazedelerin yanına koşması ve bir otomobile saldırması dikkat çekti.

Kaynak: İHA