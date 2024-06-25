İstanbul İnovatif Çevre Eğitim Merkezi’nde (İÇEM) çevre konusunda farkındalık oluşturacak 10 farklı yaz tatili atölyesi hazırlandı. Uzman eğitmenlerin rehberliğinde gerçekleştirilecek eğitim ve uygulamalar için ön kayıtlar ise 8 Temmuz Pazartesi günü başlayacak ve internet üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Ataşehir Belediyesi’ne bağlı İÇEM’de düzenlenecek uygulamalı atölyelerle, inovatif eğitim ve uygulama yöntemleri kullanılarak çevreye farkındalığın artırılması hedefleniyor. 7-10, 10-17 ve yetişkin yaş grupları için hazırlanan atölyelerle, bireylerin; çevre sorunlarının doğasını kavramalarına, bu sorunlara müdahale edebilen donanıma kavuşmalarına ve sosyal yaşamdaki dönüşümü yönlendirecek kapasiteye ulaşmalarına katkı sağlanması amaçlanıyor.

İnternet üzerinden ön kayıt yapılabilecek

Uzman eğitmenlerin rehberliğinde gerçekleştirilecek eğitim ve uygulamalarla; Tohum Topu Atölyesi, Sıfır Atık Atölyesi, Kent Bahçeciliği Atölyesi, Bereketli Solucan Gübresi Yapım Atölyesi, Elektronik Atık İnceleme ve Söküm Atölyesi, Su Arıtma Mini Deney, Tasarım Odaklı Düşünme Eğitimi, Zehirsiz Yüzey Temizleyici ve Bulaşık Deterjanı Yapım Atölyesi, Yenilenebilir Enerji Atölyesi, Atıksız Mutfak ve Bokashi Kompostu Yapım Atölyesi düzenlenecek.

8 Temmuz Pazartesi günü başlayacak İÇEM yaz tatili atölyeleri için ön kayıtlar internet üzerinden gerçekleştirilecek.