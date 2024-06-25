Başiskele Belediyesi, Yeşilyurt Mahallesi Hicri Sokak’ta 550 metrekare alan üzerine modern park ve oyun alanı yapıyor.

Başiskele Belediyesi, geleceğin teminatı çocukların mahallelerinde doyasıya eğlenebilmesi için yeni çocuk oyun parkları yapıyor. Bu kapsamda son olarak Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kentin en kalabalık mahallerinden olan Yeşilyurt Mahallesi’ne yeni park daha kazandırıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin hummalı çalışmaları neticesinde Yeşilyurt Mahallesi Hicri Sokak’ta toplamda 550 metrekare alan üzerine modern park ve oyun alanı yapılıyor. Bölge sakini çocukların güvenle ve huzurla oyun oynayacağı parkın 135 metrekaresi oyun gruplarına ayrılarak montajları yapıldı. Kauçuk zemini de yerleştirilen parka ayrıca yuvarlak basketbol sahası da yapılacak. Büyüklerin de spor yapabilmesi için fitness aletleri de yerleştirilecek parka, oturma grupları da konulacak. Ekiplerin hummalı çalışmalarıyla yakın zamanda tamamlanması beklenen park, çimlendirme, peyzaj çalışmaları ve ağaç dikimiyle bölgeye estetik bir görünüm de kazandıracak.