İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve Ataşehir Belediyesi’nin destek verdiği ‘Kurbağalıdere Yaşam Vadisi’ projesinin 2. etap çalışmalarında sona yaklaşıldı.

İstanbul’un dört bir yanında yeni yeşil alanlar kazandıran İstanbul Büyükşehir Belediyesi; "Yaşam Vadisi" projeleriyle, taşkın riski bulunan derelerin ıslah edilmesini ve derelerin çevrelerinin düzenlenmesini sağlıyor. Kurbağalıdere’nin Ataşehir sınırları içerisinde kalan kısmında gerçekleştirilen "Kurbağalıdere Yaşam Vadisi Projesi 2. Etap" çalışmaları da, örnek olacak bir çevre düzenleme projesi olarak hayat buluyor.

Proje kapsamında; Kurbağalıdere çevresinde ve bağlantı alanları üzerinde bulunan dere kenarları, zaman içerisinde biriken çöp ve atık malzemelerden kurtarılarak, estetik bir görünüme kavuşturuluyor. Vatandaşlardan şikâyet alan, pis kokuya ve çevre kirliliğine neden olan bu yerler, yeşil alanlara ve spor alanlarına dönüştürülüyor. Proje kapsamında Yenisahra Stadı da baştan aşağı yenilendi. Projeyle birlikte; İpek Parkı ve Şehit Jandarma Er Fatih Çaybaşı Parkı arasında kurulacak köprüyle bağlantı oluşturulup, bisiklet yolu güzergâhında devamlılık sağlanıp, İETT durağına yaya ulaşımı kolaylaştırılıyor. Ayrıca çayırlık alana peyzaj düzenlemesi yapılarak dinlenme alanları oluşturuluyor.

"Her yaştan Ataşehirli için bir yaşam alanı oluşturuluyor"

Proje kapsamında, Yeni Sahra ve Örnek mahallelerinin birleştiği alandaki çalışmaları yerinde inceleyen Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Seçim döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’yla söz vermiştik. Yeni Sahra Stadımızı yenileyip, Yenisahra Stadımızdan Tamirhane Köprüsü’ne kadar bir yaşam vadisi oluşturacağımızı; İpek Parkı’nı ve Şehit Jandarma Er Fatih Çaybaşı Parkı’nı köprülerle birleştireceğimizi, Kurbağalıdere’nin etrafında çocuklarımız için, gençlerimiz için, her yaştan Ataşehirli için, bir yaşam alanı oluşturacağımızı söylemiştik. Bugün çalışmalarımız bütün hızıyla sürüyor. Ataşehirimize yakışan bir yaşam vadisi geliyor" dedi.

Yenisahra Stadı’nın açılışı temmuz ayının son haftasında yapılacak

Temmuz ayının son günlerinde Yenisahra Stadı’nın açılışının yapılacağını belirten Başkan Onursal Adıgüzel, "Yenisahra Stadımız yeni haliyle çok iyi bir stat oldu. Eminim, Ataşehir’den çok iyi sporcular yetişmesine büyük katkılar sağlayacak. Ataşehirimizi güzelleştirmek ve daha da yaşanabilir hale getirmek için gece gündüz bütün arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz" şeklinde konuştu.