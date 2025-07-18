Yaşlı kadından 3,5 milyon TL ardından banka kartı ile şifrelerini alan adam, evine icra gönderdi. Talihsiz kadının evinden bir yakını, "Beni eve kilitlediler, paralarımı aldılar" notlarını buldu. Kadının dolandırıldığı bir yakını tarafından anlaşılırken, adamın 3 yıl önce ölen 84 yaşındaki karısından kalan 17 milyonluk miras davasıyla gündem olduğu öğrenildi.

Olay, 5 Ekim 2024 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 3 yıl önce 75 yaşındaki Sahavet K. ile emlakçı Harun E. (42) tanıştı. Adam, yaşlı kadın ile ilgilenerek gönül ilişkisi kurdu. Güvenini kazandıktan sonra ise yaşlı kadının banka kartı şifreleri ile 3,5 milyon TL'sini aldı. Harun E., ilişki yaşadığı başka bir kadına Sahavet K. borçluymuş gibi senet imzalattı. Senet imzalayan yaşlı kadının 10 milyon liralık evine de adam ve sevgilisi icra başlattı.

Yaşlı kadının evinden notlar çıktı: "Beni odaya kilitlediler"

Olay, Sahavet K.'nın bir yakınının, yaşlı kadının evine gitmesiyle ortaya çıktı. Yaşlı kadının yakını, evde 'Beni odaya kilitlediler, bana kağıt imzalattılar. Okudum anladım' yazan notlar buldu. Notları bulan kadın polis ekiplerine şikayetçi oldu. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüphelileri tespit etti.

Kimlikleri belirlenen, Harun E., S.Y.( 54) ve A.T. (39) yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Öte yandan, adamın 3 yıl önce ölen 84 yaşındaki karısından kalan 17 milyonluk miras davasıyla gündem olduğu öğrenildi.