Körfez’de tadilat çalışmaları biten Yarımca Atatürk Lisesi’nde eğitim başladı. Bayrak törenine katılan Belediye Başkanı Şener Söğüt de ilk zili çaldı.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, yenileme çalışmaları tamamlanan ve öğrencilerin ders başı yaptığı Körfez Yarımca Atatürk Lisesi’nde bayrak törenine katıldı.

Törende söz alan Başkan Şener Söğüt, "İlçemizin en başarılı okullarından biri olan Atatürk Lisemiz de siz değerli öğrencilerimiz ve eğitimcilerimizle bir arada olmaktan mutluyum. Okulumuz yenilendi. Depremi konuştuğumuz bu günlerde artık daha güvenli bir eğitim yuvasındasınız" dedi.

Lise yıllarının ayrı bir önem taşıdığını belirten Başkan Söğüt, "Lise yılları unutulmaz. Anılarla dolu geçer. Önünüzde önemli bir sınav var. Kendinizi en iyi şekilde hazırlayacağınızdan eminim. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Bizler de sizlerin en iyi şekilde hazırlanması için imkanlarımızı sunuyoruz. İlçemizde kütüphane eksikliği vardı. Sarnıç Han İş Merkezimizin en üst katında modern bir kütüphane yaptık. Yarımca Sahili’nde sizler için Genç Nazende’yi hizmete açtık. Bilim Sanat Merkezi ve spor tesislerimizle sizlerin iyi vakit geçirmesine olanak sağladık" diye konuştu.