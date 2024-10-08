Balıkesir’in Bandırma ilçesine, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Bandırma’ya gelişinin 99. yıl dönümü törenle kutlandı.

Bandırma İskelesinde düzenlenen temsili karşılama töreninde, denizden römorkörle karaya çıkan öğrenciler yanlarındaki Türk bayrağını, Kaymakam Engin Aksakal’a teslim etti. Bayrak teslimi sırasında Bandırma Limanı’nda ve demirli gemiler sirenlerini çalarak bu ana eşlik etti.

Törene, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Bandırma 6’ncı Ana Jet Üssü ve Bandırma Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Esat Çetin Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

İskeledeki törenin ardından Kaymakam Aksakal ve beraberindekiler daha sonra Cumhuriyet Alanı’na geçti. Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar gerçekleşti.