Netanyahu, “Size söylüyorum, artık Hamas olmayacak” dedi ve bütün esirlerin serbest bırakılacağını ekledi. Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana çok sayıda Filistinli sivilin hayatını kaybettiği çatışmaların ardından İsrail, 60 günlük ateşkesi kabul etti. Netanyahu, ateşkes şartlarının kabulü sonrası Gazze’de Hamas varlığının sona ereceğini savundu.

İsrail’in Gazze Şeridi sınırındaki Askalan kentindeki Eylat-Aşkelon Boru Hattı Şirketi genel merkezinde konuşan Netanyahu, “Silah tutan herkesi öldürmemiz gerekiyor. Daha azı değil. Büyük İsrail onlara mı diz çökecek? Hamas koca İsrail ordusunu mu yenecek?” ifadelerini kullandı. Esirlerin serbest bırakılması ile Hamas’ın varlığının sona erdirilmesinin aynı anda mümkün olmayacağı yönündeki görüşleri “saçmalık” olarak nitelendirdi. “Size söylüyorum, artık Hamas olmayacak. Geriye dönmeyeceğiz. Bitti. Tüm esirlerimizi serbest bırakacağız” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in Gazze Şeridi’nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıkladı. ABD’li temsilcilerin İsrailli yetkililerle “uzun ve verimli” bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Trump, “İsrail, 60 günlük ateşkesin sonuçlandırılması için gerekli koşulları kabul etti. Bu süre zarfında savaşın sona erdirilmesi için tüm taraflarla birlikte çalışacağız” dedi.

Hamas ise İsrail ile ateşkes için arabuluculardan gelen teklifi değerlendirdiğini duyurdu. Netanyahu, kabine toplantısında gelecek hafta Trump ile görüşmek için ABD’ye gideceğini doğruladı. Trump da daha önce yapmış olduğu açıklamada, Netanyahu ile Washington’da bir araya geleceğini ve Gazze ile İran konularını ele alacaklarını belirtmişti.