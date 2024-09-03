Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki atık merkezi, çevreye kattığı değer dolayısıyla takdir toplarken atık merkezlerinin çoğaltılması talepleri de artıyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Nilüfer ilçesinde kurulan atık merkezinde biyobuzunur atıklar, cam atıklar, kağıt atıklar, plastik atıklar, metal atıklar ve bitkisel atık yağlar ayrı ayrı depolanıyor.

Atık getirme merkezinde toplanan atıkların bir çoğu geri dönüştürülürken geri kalanı ise çevreye ve doğaya zarar vermeyecek şartlarda yok ediliyor.

Nilüfer Belediyesinin çeşitli yerlere yerleştirdiği atık getirme merkezlerinin ilerleyen dönemlerde çoğaltılması ve doğaya sağlanan katma değerin artırılması bekleniyor.

Atık merkezi vatandaşlar tarafından takdir toplarken, çevre sağlığı açısından merkezlerin artırılmasını talep ediyor.