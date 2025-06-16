Şirketin resmi Instagram hesabından yapılan duyuruda, konkordato sürecine girildiği bildirildi.

20 yılı aşkın süredir inşaat sektöründe faaliyet gösteren ve tamamen yerli sermayeyle çalışan Atış Yapı, bugüne kadar doğrudan ve dolaylı olarak on binlerce kişiye istihdam sağladığını, geliştirdiği projelerle hem şehir hem de ülke ekonomisine katkı sunduğunu ifade etti. Milyarlarca liralık yatırımı hayata geçirdiklerini belirten şirket, bugüne kadar tüm bankacılık işlemlerini zamanında ve eksiksiz gerçekleştirdiğini, tedarikçilerinin, personelinin ve müşterilerinin taleplerini eksiksiz şekilde karşıladığını açıkladı. Bu süreçte 3.000’den fazla firmaya iş imkânı sunulduğu kaydedildi.

Yurtdışı faaliyetleriyle de Türkiye’ye değer katmayı sürdürdüğünü vurgulayan Atış Yapı, 30’dan fazla ülkeden yatırımcıyı ülkeye kazandırdıklarını ve bugün itibarıyla 75 milyon dolarlık yabancı yatırımı yönettiklerini belirtti. Aynı zamanda Türkiye’nin en büyük üç gayrimenkul yatırım fonundan birine sahip olduklarını ve geliştirdikleri yenilikçi finansal modellerle ekonomiye sürdürülebilir katkı sunmaya devam ettiklerini ifade etti.

Açıklamada, küresel ve ulusal ölçekte yaşanan ekonomik ve finansal zorlukların gayrimenkul sektöründe dalgalanmalara yol açtığına dikkat çekilerek, Atış Yapı’nın bu doğrultuda yatırımcılar, müşteriler ve paydaşlara daha güvenli hizmet verebilmek amacıyla konkordato sürecine girdiği belirtildi.

Bu sürecin; üretim faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak, ticari yükümlülükleri yeniden yapılandırmak ve finansal yapıyı daha sağlıklı bir hale getirmek amacıyla başlatıldığı kaydedildi. Şirket, konkordato sürecini geçici mühlet süresi içerisinde başarıyla tamamlamayı ve faaliyetlerine daha sağlam temeller üzerinde devam etmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Duyuruda, sürecin şeffaflık ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde yürütüleceği, yasal çerçevede tüm yükümlülüklerin yeniden yapılandırılacağı ve tüm paydaşlarla düzenli ve açık iletişim kurulacağı vurgulandı. Hiçbir hak sahibinin mağdur edilmeyeceği belirtildi.

Açıklamanın sonunda, yatırımcılar, müşteriler ve iş ortaklarının güveninin çok kıymetli olduğu vurgulanarak, bu güvenin korunmasının temel öncelik olduğu ifade edildi. Tedarikçiler ve tüm paydaşlardan destek beklediklerini belirten Atış Yapı, geçmişte olduğu gibi gelecekte de sağlam projeler ve şeffaf iş modeliyle şehir ve ülke ekonomisine katkı sunmayı sürdüreceklerini açıkladı.