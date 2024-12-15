Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi ve banka kartı dolandırıcılıklarını önlemek amacıyla yeni bir düzenleme getirdi. Bu düzenlemeye göre, futbol takımlarının kuruluş tarihleri artık şifre olarak kullanılamayacak. Bu tarihler, güvenlik açığı yaratabileceği gerekçesiyle yasaklı şifreler arasında yer alacak.

"FUTBOL TAKIMLARININ KURULUŞ TARİHLERİ ARTIK KULLANILAMAYACAK"

Kredi kartı ve banka kartı dolandırıcılıklarını engellemek amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), futbol takımlarının kuruluş tarihlerini şifre olarak kullanmaya yönelik bir önlem aldı.

Daha öncesinde de doğum tarihlerinin şifre yapılmasının önüne geçildiğini fakat düzenlemenin genişletilerek hem takımların kuruluş tarihlerinin hem de tekrar edilen plakaların da şifre olarak kullanımının önüne geçildiği belirtildi.

BU TARİHLER ŞİFRE OLARAK KULLANILAMAYACAK

İlk adım olarak, doğum tarihleri, 1453, 1881, 1915 gibi önemli tarihlerin şifre olarak kullanılmasının yasaklandığı belirtildi.

ISRAR EDİLİRSE BLOKE EDİLECEK

Eğer bir banka kullanıcısı ısrarla ATM şifresini taraftarı olduğu takımın kuruluş tarihi yapmaya çalışırsa kartlarının bloke edileceği duyuruldu.