Kocaeli İzmit ilçesinde alışveriş merkezinin deposundaki jeneratörde çıkan yangın paniğe sebep oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Olay, saat 11.00 sıralarında Ömerağa Mahallesi İstiklal Caddesi’ndeki 8 katlı İstanbul Alışveriş Merkezi’nde (AVM) meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depo kısmındaki jeneratörde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Depodaki karton kutular ve ambalaj malzemeleri tutuştu. Yükselen dumanları fark eden AVM çalışanları 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Depoda maddi hasar oluştu.

Öte yandan, yaralanan yada dumandan etkilenen kimsenin olmadığı aktarıldı. Yangının kesin çıkış sebebi ekiplerin incelemesinin ardından netlik kazanacak.