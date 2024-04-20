İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’de ekonomide iller sıralamasında İnegöl’ün 18. sırada yer aldığını belirterek, “Şehrimize değer katan çalışkan firmalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Taban yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

“İnegöl’ümüzün çalışkan insanı üretmeye devam ediyor. 2023 yılında 1.4 milyar dolar ihracat, 310 milyon dolar ithalat gerçekleştirerek; Türkiye iller sıralamasında şehrimiz 18. sırada, dış ticaret fazlasında ise 8.sırada yer aldı. Şehrimize değer katan çalışkan firmalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak: HABER MERKEZİ