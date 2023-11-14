Avokado salatası yapmak için gereken malzemeler:

1 adet avokado

7 tane fesleğen yaprağı

6-5 tane çeri domates

50 gr marul, kuzukulağı, roka

1 tane salatalık

Limon suyu (Doğal)

50 gr kadar yaban mersini

Keten tohumu 1 t.k

Tuz (Bir tutam)

Hazırlanışı:

Öncelikle yeşillikleri iyice yıkayıp salatayı koyacağınız kasenin içine koyun. Daha sonra fesleğenleri elinizle parçalara bölün ve salatanın içine koyun. Ardından salatalığı dört parçaya böldüğünüz çeri domatesleri ve doğradığınız avokadoyu tabağa ekleyin. Son olarak da yaban mersinlerini içine ekleyin.

Salatanın sosunu hazırlarken kesinlikle yağ koymayın. Sos için taze limon suyu azcık tuz yakıcı özellikteki keten tohumunu ekleyip küçük bir kasede karıştırın. Sirke de ekleyebilirsiniz size kalmış lezzet kattığı söylenmektedir.