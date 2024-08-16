Dün akşam Karayolları Genel Müdürlüğü, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerine 16 Ağustos 2024 Cuma günü saat 00.00'dan itibaren zam yapılacağını açıkladı.

Otomobiller için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM Köprüsü geçiş ücretleri 24 TL'den 33 TL'ye, motosikletler için ise 14 TL'ye yükseltildi.

Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 399 TL'den 555 TL'ye, 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ise 419 TL'den 585 TL'ye çıkarıldı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti ise 49 TL'den 70 TL'ye yükseltildi.

Şimdi Avrasya Tüneli'ne de zam geldi

Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş., geçiş ücretlerine yüzde 40 oranında bir artış uyguladığını duyurdu. Bu artışla birlikte, Avrasya Tüneli'nin geçiş ücreti 112 TL'den 156 TL'ye yükseldi.