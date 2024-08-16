Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, İlkokul 3. Sınıf öğrencisi Poyraz Çakır Akyel’e sürpriz yaparak doğum günü pastasını birlikte kesti.

NEVŞEHİR (İGFA) - Belediye Başkanı Rasim Arı, Esentepe Mahallesi Gençlik Parkı’nda ailesi ve arkadaşları ile birlikte yeni yaşını kutlayan Mustafa Çalışkan ilkokulu 3. Sınıf öğrencisi Poyraz Çakır Akyel’i ziyaret etti. Başkan Arı’yı görünce büyük mutluluk yaşayan Poyraz Çakır, kendisi için özel olarak hazırlanan doğum günü pastasını Arı ile birlikte kesti.

Başkan Arı, birlikte fotoğraf çektirdiği Poyraz Çakır Akyel’e ailesi ile birlikte sağlıklı, mutlu bir ömür diledi.