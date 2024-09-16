Sakarya’da 16-22 Eylül tarihleri arasında "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinlikleri düzenlenecek. 7’den 70’e tüm vatandaşlar spor aktiviteleri, futbol turnuvası, bisiklet sürüş eğitimleri ve bisiklet turuyla dolu dolu bir hafta geçirecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, her yıl düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında dolu dolu bir program hazırladı. Avrupa Hareketlilik Haftası takvimi kapsamında Sakaryalılar kuşak buluşmaları, spor aktiviteleri, futbol turnuvası, bisiklet sürüş eğitimleri ve bisiklet turuyla dolu-dolu bir hafta geçirecek. 16 Eylül Pazartesi günü kuşak buluşması etkinliğiyle başlayacak olan etkinlikler, 22 Eylül Pazar günü Demokrasi Meydanı’ndan start alacak renkli bisiklet şehir turuyla son bulacak ve içerik anlamında 7’den 70’e herkese hitap edecek.

20 kişiye bisiklet hediye edilecek

Sürpriz hediyelerin verileceği etkinliklerin son günü 20 kişiye çekilişle bisiklet hediye edilecek. Programların hepsine katılım ise ücretsiz olacak. Takvimin en geniş kapsamlı etkinliği ise bisiklet şehir turu olacak. Çok sayıda sporsever, Demokrasi Meydanı’ndan itibaren şehir merkezinde pedal çevirecek ve etkinlik renkli görüntülere sahne olacak.