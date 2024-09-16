Serdivan’da hayata geçirilen Sıfır Atık projesi kapsamında vatandaşların atıklarını kaynağında ayrıştırmaları için mobil atık toplama aracı ile mahallelerde düzenli toplamalar yapılıyor. Bu sayede geri dönüştürülebilir atıklar ekonomiye kazandırılırken, çevre kirliliği de önleniyor.

Serdivan Belediyesi, bu projeyle sadece atık yönetimini değil, aynı zamanda vatandaşların çevre bilincini de artırmayı hedefliyor. Belediye yetkilileri, proje sayesinde hem doğal kaynakların korunacağını hem de daha temiz bir şehir ortamı oluşturulacağını belirtiyor. Proje kapsamında atık yağlar, atık piller, elektronik atıklar ve ambalaj atıkları gibi farklı atık türleri toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor.

Serdivanlılar, projenin ilk gününden itibaren büyük ilgi göstererek atıklarını düzenli olarak ayrıştırmaya başladı. Projenin başarılı olmasıyla yerel yönetimlerde örnek teşkil etmesi hedefleniyor.