Avrupa sözcüğünün kökeni Arapça’nın da içinde bulunduğu Sami dillerine dayanır.

Yine Asurca, Süryanice, Akadça, Fenikece, İbranice gibi diller de Sami dil grubundandır.

FENİKELİLERDEN YUNANLARA GEÇTİ

Avrupa sözcüğü, Sami dillerinde güneşin battığı yer anlamına gelir. Bu tanımı karşılayan sözcük ise Erep veya Irib’tir.

Bugün Arapça’dan dilimize giren Garb(p) veya güneşin battığı yer anlamına gelen Gurub(p) da fonetik olarak bu sözcüğe uzak görünmüyor.

Bu sözcük, bugünkü İsrail, Filistin, Suriye ve Lübnan coğrafyasında yaşayan Fenikeliler üzerinden Yunanlara geçmiştir. Yunanca’dan da diğer Avrupa’ya geçen bu kelime, Ege’nin Batısındaki ülkeler için kullanılmıştır.