Merkezi Almanya’nın Heidenheim kentinde bulunan Avrupa Türk Futbol Federasyonu (ATFF), yeni yönetimini belirlemek için Olağanüstü Genel Kurul’a gitme kararı aldı. ATFF Kurucularından ve ATFF-Academy Genel Başkanı Sedat Aydemir, toplantının 28 Aralık Cumartesi günü Heidenheim Schloss Otel’de yapılacağını duyurdu.

Aydemir: “ATFF hak ettiği değeri görecek"

ATFF Akademi Başkanı ve ATFF Başkan adayı Sedat Aydemir, “Almanya’da yaşayan Türk çocuklarını futbola yönlendirmeyi ve onların milli ve manevi değerleri yüksek iyi insan, iyi futbolcu olarak eğitilmelerini sağlayarak Türk Milli takımına kadar yükselebilecekleri bir imkan oluşturmak amacıyla bu göreve talip olduk ve kollarımızı sıvadık" dedi.

ATTF’nin kurucusu ve resmi bir kurum olarak Almanya’da ve tüm dünyada tanınmasını sağlayan Sedat Aydemir, "Almanya’nın en önemli akademi tesislerinden birini kurup Türk çocuklarının hizmetine sunacağımıza söz vererek bu göreve talip olduk, her biri alanında uzman ve saygın kişilerden oluşan yönetim kadromuzla ATFF genel kurulunu kazanarak gurbetçi Türk evlatlarımızla Türkiye arasında sağlam bir köprü oluşturacağımıza ve ATFF’yi hak ettiği değere kavuşturacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.