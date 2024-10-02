Son dönemde Türkiye’deki yüksek enflasyon, tatil tercihlerini kökten değiştirdi. Özellikle yurt içindeki tatil bölgelerinde artan fiyatlar Türk vatandaşlarını yurt dışı tatillerine yönlendiriyor. Ancak, vize başvurularındaki büyük artış ve diplomatik ilişkilerdeki gerilimler Türk vatandaşlarının yurt dışına çıkışını daha da zorlaştırmaya başlıyor. En son ABD ve Avrupa ülkelerinden gelen vize reddi kararları, Türk tatilcilerin yurt dışı hayallerini ertelemelerine yol açıyor.BURSA (İGFA) - ABD, Türk vatandaşlarına yönelik vize süreçlerinde ciddi kısıtlamalar getirdi. 2026 yılına kadar yeni vize başvurularına kapılarını kapatan ABD, Türkiye ile yaşanan diplomatik sorunlar ve başvuru yoğunluğu gerekçesiyle bu kararı aldığını açıkladı. Vize başvurularında gecikmeler yaşanırken başvuruların sonuçlanması yıllar alacak gibi görünüyor. Bu durum, Türk vatandaşlarının Amerika’ya seyahat planlarını uzun bir süre rafa kaldırmasına neden olacak.

Avrupa'da da benzer bir tablo ortaya çıktı. Almanya, Schengen vizesi prosedürlerini askıya alarak birçok Türk vatandaşını sınırdan geri çevirmeye başladı. Ayrıca, Almanya'da iltica başvurusu reddedilen 15 bin Türk vatandaşının Türkiye’ye iadesine karar verildi. Avrupa'daki diğer ülkeler de benzer uygulamalara geçmeyi planlıyor.

TURİZMCİLER VE VATANDAŞLAR ENDİŞELİ

Yurt dışı tatillerine yönelen Türk vatandaşları için bu vize reddi dalgası büyük bir hayal kırıklığı yaratmış durumda. Yerli turistler, Avrupa ve ABD'ye alternatif olarak yeni tatil destinasyonları aramaya başladı. Özellikle vizesiz gidilebilen Asya, Afrika ve Orta Doğu ülkelerine olan talep artıyor.

Bir turizm şirketi yetkilisi ise durumu, "Türk turistlerin taleplerinde önemli bir değişim gözlemliyoruz. ABD ve Avrupa tatilleri artık eskisi kadar cazip değil çünkü vize almak neredeyse imkansız hale geldi. Müşterilerimiz şimdiden vizesiz tatil seçeneklerine yöneliyor. Tayland, Maldivler ve Dubai gibi destinasyonlara olan ilgide ciddi bir artış var." diye açıkladı.

‘DİPLOMATİK İLİŞKİLER VE EKONOMİK DENGE ANA ETKEN’

Konuyla ilgili görüş belirten Uluslararası İlişkiler Uzmanları ise bu durumun yalnızca turizmle ilgili olmadığını, arka planda derin diplomatik sorunlar yattığını belirtiyor. Uzmanlar, ABD ve Avrupa’nın Türkiye ile yaşadıkları diplomatik ve ekonomik sorunlar nedeniyle vize politikalarında sıkılaştırmaya gittiğini, özellikle Türkiye’deki enflasyon ve göç dalgasının, bu kararların alınmasında etkili olduğunu belirtiyor. Uzmanlar, ilişkilerin düzelmemesi durumunda İlerleyen yıllarda vize kısıtlamalarının kalıcı hale gelebileceğini kaydediyor.