Son dönemde artan sıcak hava koşulları ve Ukrayna'daki ayçiçek çekirdeği stoklarının 1 milyon tonun altına inmesi, ham ayçiçek yağı fiyatlarında ciddi bir artışa neden oldu. Hindistan ve Avrupa'dan gelen talebin de artmasıyla birlikte, ham yağın fiyatı son bir ayda %20 oranında yükselerek 870 dolardan 1.030 dolara çıktı.

Dünya gazetesinin haberine göre, uluslararası piyasadaki bu yükselişin iç pazara da yansıması bekleniyor. Sektör uzmanları, bayram sonrası ve Temmuz ayı itibarıyla Türkiye’de ayçiçek yağı fiyatlarında %10 civarında bir artış olabileceğini öngörüyor.

Şu anda zincir marketlerdeki 5 litrelik market markalı ayçiçek yağı fiyatları 195 lira civarında seyrediyor. Markalı ürünler ise 250 lira ile 279,95 lira arasında değişiyor.