Olay, Yazı Yolu üzerindeki gölet kenarında bulunan piknik alanında akşam saatlerinde meydana geldi.

İddiaya göre, 42 yaşındaki İ.B. isimli bir vatandaş, henüz bilinmeyen bir sebepten üzerine yanıcı madde dökerek kendini ateşe verdi.

Alev topuna dönen adama o sırada bölgeden geçen vatandaşlar araçlarındaki yangın tüpleri ile müdahale etti.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde, İ.B.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Şahsın bir hafta önce eşinden boşandığı öğrenildi. Yaşanan olay sonrası bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.