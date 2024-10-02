Kaza, akşam saatlerinde Derinkuyu-Gülağaç karayolu Yazıhüyük-Suvermez kavşağında gerçekleşti. Yusuf Yeşil’in kullandığı 18 LF 498 plakalı Fiat Tofaş, kavşağa geldiğinde yoldan çıkarak bir akaryakıt istasyonunun aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç ikiye bölündü. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri kaza yerine sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, sürücü Yusuf Yeşil olay yerinde yaşamını yitirirken, araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Jandarma, kaza yerinde inceleme yaptıktan sonra Yeşil’in cenazesi Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İlginç bir detay olarak, Yusuf Yeşil’in babasının da bir trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.