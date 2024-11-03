Bursa'da asgari boydan küçük 173 kasa barbunya balıklarına el konuldu.BURSA (İGFA) - Bursa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, müdürlük ekipleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Tarım AŞ ile bilkte Bursa Balık Hali'nde kontrollerde bulundu.

1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa aykırı olarak nakledilen avlanabilir asgari boydan küçük yaklaşık 1,5 tonluk 173 kasa barbunya balıklarına el konuldu.

Balıkları asgari boydan küçük nakleden kişiye idari para cezası uygulanırken, el konulan su ürünleri Sosyal Yardımlaşma kurumlarına bağışlandı.

Kontrol ve denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.