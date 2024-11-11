Balıkesir’i temsil eden Ayna Kültür Sanat Halk Oyunları ekibi Denizli’ de yapılan Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Gençler Türkiye Şampiyonasında Türkiye üçüncüsü oldu.

Denizli’de düzenlenen Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Türkiye Şampiyonası’nda, Ayna Kültür Sanat’ın gençler dalında yarışan ekibi büyük bir başarıya imza atarak Balıkesir, Ege Bölge Şampiyonluğundan sonra Finalde Türkiye üçüncüsü oldu. Türkiye’nin dört bir yanından gelen ekiplerle kıyasıya mücadele eden ekip, hem performansları hem de özverili çalışmalarıyla büyük takdir topladı.

Projenin konusu "Balıkesir Kuvayi Milliye Mücadelesi ve Alacamescit" olan sahnelemesi ile ekip, halk oyunlarının kendine has motiflerini ve coşkusunu sahneye taşırken izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Bu başarı, yalnızca gençlerin bireysel gayretlerinin değil, aynı zamanda Ayna Kültür Sanat’ın disiplinli çalışmasının ve halk kültürüne olan bağlılığının da bir göstergesi oldu.

Şampiyona öncesi, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nu makamında ziyaret ederek Balıkesir’den getirilen hediyelerin takdimi ve Büyük Şehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın ve Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli’nin selamlarını iletildi.

Ayna Kültür Sanat ekibi Başkanı Aysun Ayna, "Gençlerin bu başarıyla kendilerini daha da geliştireceklerini ve Türk halk oyunlarını geleceğe taşıma konusundaki motivasyonlarının arttığını ifade etti. Türkiye üçüncüsü olan gençlerimize, Ayna Kültür Sanat ailesine ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyor; başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca bu önemli başarıda desteklerini esirgemeyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sayın Sevinç Baykan Özden Hanım’a, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanımız Sayın Osman Çağrı Şahin’e , Balıkesir Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli’ye, Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Karakaşlı’ya, Balıkesir 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi idarecileri ve öğrencilerine ve tüm Balıkesir halkına gönülden teşekkür ederiz. Onların değerli destekleri, ekibimizin sahada daha güçlü durmasını ve şehrimizi en iyi şekilde temsil etmesini sağladıkları için teşekkür ediyorum" dedi.