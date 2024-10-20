Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 7 düzensiz göçmen ve 2 insan kaçakçısı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri şüpheli gördükleri 2 araca yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

Yapılan operasyonda araçlarda bulunan 4 Filistin, 2 Sudan ve 1 Mısır uyruklu 7 düzensiz göçmen ile bu göçmenleri Midilli Adası’na götürmek isteyen 2 insan kaçakçısı yakalandı. 2 araca ise el konuldu.

7 düzensiz göçmen Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderilirken, İ.H.A (24) ve V.C. (38) isimli 2 insan kaçakçısı ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.