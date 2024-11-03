Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası, Ayvalık Ziraat Odası, Ayvalık Esnaf ve Sanatkârlar Odası, ATO Duyusal Analiz Laboratuvarı tarafından düzenlenen Ayvalık 19. Uluslararası Zeytin Hasat Festivali programı çerçevesinde Türk Rock Müziği’nin efsanevi grubu Bulutsuzluk Özlemi sahne aldı.

Ayvalık Belediyesi’ne ait Kırlangıç Yaşam Merkezi Sahnesi’nde yaklaşık 4 bin kişiye konser veren Bulutsuzluk Özlemi, binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı.

Nejat Yavaşoğulları; halen daha dillere pelesenk olan; Sözlerini Geri Alamam, Uçtu Uçtu, Tepedeki Çimenlik, Rüzgâr, Yine Düştük Yollara, Acil Demokrasi, Bağdat Kafe, Yaşamaya Mecbursun ve Güneye Giderken gibi şarkılarını kalabalık izleyici topluluğuyla birlikte coşkuyla seslendirdi.