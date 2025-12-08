Pakmaya Kenan Kaptan Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi; yürüttüğü sistemli ve özverili çalışmalar sonucunda "ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi" almaya hak kazandı. Bu belgeyle okul, sunduğu eğitim hizmetlerinin uluslararası kalite standartlarına uygunluğunu resmen belgelemiş oldu.

Kalite belgesi sürecinde okulda; planlama, ölçme-değerlendirme, dokümantasyon, geri bildirim sistemleri gibi birçok alanda titiz çalışmalar yürütüldüğü öğrenilirken, ikinci aşama tetkiklerinden de başarıyla geçen Pakmaya Kenan Kaptan Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda bu sertifikayı almaya hak kazandı.