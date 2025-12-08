Edinilen bilgilere göre olay, Denizköşkler Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi’nde yaşandı. Sokağa girmek için manevra yapan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Kaan A., direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil demirlerini kırarak bahçeye düşen otomobil, dairenin camına çarptı.

Kaza sonrası bölgeye ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan sürücü ve yanındaki arkadaşı hafif yaralı olarak araçtan çıkartıldı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aracın camına çarparak hasar verdiği dairenin sahibi Kenan Garipli, "Arabayı cocuk kullanıyordu. Ehliyeti olmadığı için ayarlayamadı. Demiri kırdı, gaza basmaya devam etti ve aşağı devrildi. Bizim cama girdi. Evde bomba patladı zannettik. Çocuğu içinden çıkardılar. ’Anne, anne’ diye bağırıyordu" ifadelerini kullandı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.