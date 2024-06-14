Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı’nın son ders zili çalındı. Yılsonu nedeniyle karnelerini alan öğrencilerin heyecanları gözlerinden okundu.

Ayvalık’ta Eğitim ve Öğretim Yılı’nın sona ermesi nedeniyle, ilçeye bağlı Altınova Mahallesi’nde bulunan Altınova Atatürk İlköğretim Okulu’nda karne töreni düzenlendi.

Törende; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Mesut Ergin, Garnizon Komutanı Personel Albay Hüseyin Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Onur Yakan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, okul müdürü Mustafa Karaman, öğretmenler ve öğrenciler hazır bulundu.

Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman’ın öncülüğündeki protokol tarafından karnelerini alan öğürencilerin duydukları gurur dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan; 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı’nın sona ermesi nedeniyle bir mesaj yayınlayan bulunan Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, “Ayvalık eğitim ailesi olarak 2023-2024 Eğitim Öğretim yılını 10 bin 789 öğrencimiz ve bin 29 öğretmenimiz ile başarılı bir şekilde tamamladık. Yıl boyunca gerek bakanlığımızın uygulamaya koyduğu ‘Dilimizin Zenginlikleri’, ‘Yüz Yüze 100 Çocuk Oyunu’ gibi projelerde gerekse de İlçemiz çapında uygulanan etkinlik ve projelerde örnek çalışmalar yaparak, Eğitim Öğretim Yılının dolu dolu ve verimli geçmesinde emeği bulunan yöneticilerimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize ve eğitim camiasında görev alan tüm personelimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Sevgili Öğrencilerimiz, Değerli Meslektaşlarım ve Kıymetli Velilerimiz, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılına daha güçlü olarak girmek umuduyla iyi tatiller diliyorum” ifadelerini kullandı.