İnkaya, "İş güvenliği hizmetlerinin ve iş sağlığı eğitimlerinin alınabilmesi için TESK tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 50'den az çalışanı olan işletmelerimiz Anadolu Üniversitesi'nin 3 Şubat'tan itibaren çevrimiçi düzenlediği eğitimlere katılarak sertifikalarını alabilecekler." ifadelerini kullandı.

Eğitimleri kendi işyerleri için işverenlerin alabileceğini belirten İnkaya, "Ayrıyeten bir işyeri uzmanı veya bir sağlık uzmanına gerek kalmayacak. Bu sayede işyerleri masrafsız bir şekilde iş sağlığı ve güvenliği sertifikası alabilecekler, böylece esnafa ek bir yük getirilmemiş olacak." şeklinde konuştu.

İnkaya, bakkal, manav, ayakkabıcı ve kırtasiyeci gibi tehlikesiz sınıfa giren küçük işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendilerinin yürütebileceğini kaydetti.