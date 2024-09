Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Emrullayev, Kahramanmaraş'ta Azerbaycan hükûmetinin desteğiyle yapılan Haydar Aliyev İlkokulunun açılışına katıldı.KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Konuşmasında yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni dönemde bilhassa üretim sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman sorununu çözecek çok ciddi adımlar attıklarını belirtti.

"Ana felsefemiz; her çocuğumuzun, her gencimizin mutlaka bir mesleği olmalı" diyen Bakan Tekin, "Bu bilinçle hareket ettik. Çocuklarımızın bu anlamda hayata daha iyi hazırlanmaları için adımlar attık. Üçüncü bir adımımız ise çocuklarımızı veliler olarak okula teslim ediyoruz. Ondan sonra sanki bütün sorumluluğumuz, üstümüze düşen her şeyi yapmışız gibi her türlü toplumsal rolü okuldan ve öğretmenden bekliyoruz. Yani diyorsunuz ki 'Benim bir çocuğum var ama işim gücüm çok yoğun. Eve geç geliyorum. Ben çocuğuma doğru dürüst bu anlamda ilgi gösteremiyorum.' Öğretmene diyorsunuz ki 'Benim çocuğuma öğretmenlik yap, hem annelik hem babalık yap. Başka kardeşi yok. Ağabeylik, ablalık yap.' Her türlü işi öğretmenden bekliyoruz. Biz şimdi yeni eğitim öğretimde şöyle bir şey başlattık: Diyoruz ki biz de ebeveynler olarak gelin, üstümüze düşeni yapalım, öğretmen arkadaşlarımızın yükünü biraz daha hafifletelim ki öğretmelerimiz de daha çok eğitime odaklasın, öğretmenliğine odaklansınlar. Böylece eğitim öğretim sistemimiz, öğretmenlerimiz başarılı olup çocuklarımızla iyi bir şekilde yetişmiş olurlar diye düşünüyoruz" diye konuştu.

Bakan Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda deprem bölgelerini ikinci adres olarak kabul ettiklerine ve Bakanlık olarak oluşturdukları koordinasyon birimiyle yatırım ve inşaatları yakından takip ettiklerine değindi.

Depremin ardından yaşanan süreçte Azerbaycan'ın Türkiye'yi bir an olsun yalnız bırakmadığını ifade eden Bakan Tekin, "Bugün burada çok güzel bir birliktelikle beraberiz. Bu okul, fiziki yapısından ziyade 'iki devlet tek millet' anlayışıyla birbirine yaklaşan iki liderin birlikteliği, sıkıntı anında bir arada bulunmasını çok güzel şekilde temsil ediyor. İnşallah gelecek kuşaklar bu birlikteliklerimizi daha güçlü bir şekilde sürdürür. Ben tekrar değerli dostum nezdinde Azerbaycan Cumhurbaşkanımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. İnşaatın yapımı sürecinde sadece okulun değil bütün bu mahallenin yapımı sürecinde emeği geçen TOKİ ve MİDA yetkililerine, büyükelçimize, şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Emrullayev de afetin ilk anından itibaren her bir Azerbaycanlının yüreğinin Türkiye ile attığını söyledi.

Her alanda olduğu gibi eğitim öğretimde de destek olmak adına inşa edilen okulun açılışında olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Emrullayev, "Kahramanmaraş'ta depremden sonra bir okulun açılışını yapıyoruz, Azerbaycan olarak önümüzdeki günlerde Karabağ'da, Şuşa'da okullarımızın açılışını yağacağız. Orada da uzun yıllar sonra öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz okula geri dönecek. Azerbaycan ve Türkiye olarak biz yüzyıllardır birlikte olduk, bir aile olduk. Bu ailenin daha da büyümesi, Türk ailesinin ve Türk dünyasının bir ve daha sık olması, öğrencilerimize vereceğimiz en önemli mesaj olmalıdır. Aynı zamanda Türkiye ve Azerbaycan olarak eğitim sahasında en önemli meselelerden biri olan Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin Bakü'de açılışını yapacağız. Bu dostluğun en güzel örneği olacak" diye konuştu.

Açılış sonrasında Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindekiler okulda incelemede bulundu, öğretmenlerle bir araya gelerek öğrencilere hediye verdi.