Uzm. Dr. Müge Yetener, B12’nin vücudumuzun olmazsa olmaz vitaminlerinden biri olduğunu söyleyerek “Eksikliği halsizlik ve yorgunluktan, sinir sistemi sorunlarına, nefes darlığından baş dönmesine, bellek problemlerine kadar pek çok sağlık sorunlarına davetiye çıkarıyor” dedi.

Acıbadem Bayraklı Tıp Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı ve Fonksiyonel Tıp Uygulayıcısı Dr. Müge Yetener ‘kobalamin’ olarak da bilinen B12 vitamininin, vücudumuzda oluşan önemli biyokimyasal reaksiyonlarda hayati rol oynayan karmaşık bir biyomolekül olduğunu hatırlattı. B12’nin diyetten, özellikle yumurta, kırmızı et ve süt ürünlerinden elde edilen, suda çözünebilen bir vitamin olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Yetener, “B12, vücudumuz için vazgeçilmez bir vitamindir. DNA sentezi için gereklidir. Normal sinir sisteminin işleyişini, kırmızı kan hücresi gelişimi ve olgunlaşmasını sağlar. Antioksidan etkisi vardır” diye konuştu.

“B12 vitaminin kaynağı, hayvansal besinlerdir”

Beynin ve sinir sisteminin normal işlevini sürdürmede çok önemli rolü olan B12 vitaminin sağladığı yararları ve eksikliğinin nelere yol açabileceğini bilmenin, sağlığımızı korumak için önemli ve gerekli olduğunu söyleyen Dr. Yetener, “Gerekli B12 vitamini almak için hayvansal gıdalar tüketmelisiniz. Proteinden zengin kırmızı et, tavuk gibi besinler, somon, sardalya, ton balığı gibi deniz ürünleri, karaciğer, böbrek ve dalak gibi sakatatlar, süt ürünleri ve yumurta, zengin B12 kaynaklarıdır. Günlük beslenmenizde hayvansal ürünleri almayı ihmal etmemelisiniz” dedi.

Kimlerde B12 vitamin eksikliği görülür?

B12 eksikliğinin sık görüldüğü kişi ve durumlar hakkında bilgi veren Dr. Yetener; sözlerini şöyle sürdürdü: “Eğer sürekli diyet yapıyorsanız, dikkat! Yeterli ve uzun süre beslenmeyen kişilerde, eksiklik ortaya çıkabilir. Ayrıca, hayvansal kaynaklı ürün yemeyen vejetaryenlerde, antibiyotik kullanımı sonrası bağırsaklarında aşırı bakteri çoğalması sorunu yaşayanlarda, sık ve uzun süreli mide ilacı kullananlarda, yeterli beslenmeyen küçük çocuklarda ya da hamilelerde, aşırı alkol tüketenlerde sık yaşanan bir sorun haline gelebilir.”

Uzm. Dr. Yetener, çok fonksiyonlu bir vitamin olduğundan eksikliğinin birbirinden farklı belirtilerle kendini belli ettiğine dikkat çekerek en sık rastlanan belirti ve semptomları şöyle açıkladı.

Beyin fonksiyonları bozuluyor

B12 vitaminin eksikliği, beyin fonksiyonlarını doğrudan olumsuz etkiliyor. Beyin bulanıklığı, hafıza sorunları, bilinç bozukluğu, uykusuzluk, baş ağrıları (özellikle migren), davranış değişiklikleri ve öğrenme sorunları oluşabiliyor.

Ruh halinizi olumsuz etkiliyor

Sinirlilik, depresyon, kaygı, halüsinasyon görme, sanrı gibi ruh halinde değişiklikler görülebilir.

Duyusal sorunlara yol açıyor

Duyusal: İğne batması, karıncalanma hissi, uyuşukluk, nöropatik ağrılar, kulak çınlaması, tat alma bozukluğu gibi şikayetler baş gösterebilir.

Yapısal sorunlar görülüyor

Yorgunluk, anemi, kan hücreleri sayısında azalma, karın şikayetleri, emilim bozukluğu, gelişme geriliği, kilo kaybı, ishal, dil iltihabı, ağız ve ağız içinde iltihaplanma, kısırlık, idrar yolu enfeksiyonları B12 eksikliğinin yol açtığı sorunlardır.

Kaslar güçsüzleşiyor

B12 eksikliği kas zayıflığına yol açar. Adaleler aşırı derecede kasılır, sertleşir, istem dışı spazmlar oluşur. Kalp kası hastalıkları görülebilir.

Otonom sistemler zarar görüyor

İdrar ve/veya dışkı kaçırma, aniden ayağa kalkınca tansiyon düşmesi veya baş dönmesi de bu vitaminin eksikliğinde ortaya çıkan sağlık sorunlarıdır.