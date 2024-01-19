Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde polis ekipleri tarafından iki iş yerine yapılan operasyonda, çok sayıda gümrük kaçağı elektronik eşya ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı elektronik eşya satan kişilere yönelik operasyon yaptı.

Babaeski ilçesinde yapılan operasyonda, gümrük kaçağı 18 adet akıllı cep telefonu, 12 adet tuşlu telefon, 5 adet akıllı saat, 10 adet faturasız oyuncu kulaklığı, 2 adet faturasız bluetooth mikrofon ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.